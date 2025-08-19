Nhận định bóng đá Atalanta vs Pisa 01h45 ngày 25/8/2025

Cập nhật nhận định bóng đá trận Atalanta vs Pisa vào lúc 01h45 ngày 25/8/2025. Phân tích phong độ, lịch sử đối đầu và dự đoán tỷ số chi tiết cho trận đấu tại Serie A.

Tổng quan về trận đấu Atalanta vs Pisa

Nhận định trận đấu giữa Atalanta và Pisa diễn ra vào lúc 01h45 ngày 25/8/2025 tại sân Gewiss, thành phố Bergamo, trong khuôn khổ vòng 1 Serie A mùa giải 2025–26. Đây là trận đấu đáng chú ý khi Pisa trở lại Serie A sau 34 năm vắng bóng, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ.

Phong độ gần đây của Atalanta

Atalanta kết thúc mùa giải 2024–25 với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A, giành quyền tham dự UEFA Champions League. Đội bóng này đã có một mùa giải ấn tượng, đặc biệt là chiến thắng 4–0 trước Juventus, giúp họ nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch trong mùa giải mới.

Phong độ gần đây của Pisa

Pisa dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Filippo Inzaghi, đã giành quyền thăng hạng Serie A sau khi kết thúc mùa giải Serie B 2024–25 ở vị trí thứ 2. Đội bóng này đã có một mùa giải thành công, với lối chơi phòng ngự chắc chắn và hiệu quả.

Lịch sử đối đầu gần đây Atalanta vs Pisa

Ngày 15 tháng 8 năm 2005: Pisa tiếp Atalanta trên sân nhà trong khuôn khổ Coppa Italia, kết quả là Pisa 0–1 Atalanta.

Ngày 24 tháng 8 năm 2014: Atalanta tiếp Pisa tại sân nhà Gewiss trong khuôn khổ Coppa Italia, kết quả là Atalanta 2–0 Pisa.

Tính đến nay, Atalanta đã giành chiến thắng cả hai trận đấu này, ghi tổng cộng 3 bàn và không để thủng lưới lần nào.

Trận đấu tiếp theo giữa hai đội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 8 năm 2025 tại Gewiss Stadium, thuộc khuôn khổ Serie A mùa giải 2025–26. Đây sẽ là lần đầu tiên họ gặp lại nhau tại giải đấu cao nhất của bóng đá Ý.

Mặc dù lịch sử đối đầu giữa Atalanta vs Pisa còn khiêm tốn, nhưng với sự trở lại của Pisa tại Serie A sau 34 năm vắng bóng, trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc và là dịp để hai đội viết tiếp câu chuyện đối đầu của mình.

Dự đoán kèo chấp Handicap Châu Á trận đấu Atalanta vs Pisa

Với lợi thế sân nhà và đội hình mạnh mẽ, Atalanta được đánh giá cao hơn trong trận đấu này. Kèo chấp Châu Á dự kiến sẽ là Atalanta -1.25. Thể hiện sự chênh lệch về lực lượng đội hình lẫn kinh nghiệm thực chiến tại Serie A giữa 2 đội.

Chọn kèo Atalanta -1.25 FT

Dự đoán tỷ số trận đấu Atalanta vs Pisa

Dựa trên phong độ hiện tại và lịch sử đối đầu, dự đoán tỷ số trận đấu giữa Atalanta và Pisa có thể là 3–0 nghiêng về đội chủ nhà. Atalanta sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng, trong khi Pisa sẽ gặp nhiều khó khăn trong lần trở lại Serie A.

90phut dự đoán tỷ số trận đấu Atalanta vs Pisa 3-0 FT

Kết luận

Trận đấu giữa Atalanta vs Pisa vào lúc 01h45 ngày 25/8/2025 là một cuộc đối đầu thú vị giữa 2 đội, trong khuôn khổ vòng 1 Serie A mùa giải 2025–26. Với phong độ ổn định và đội hình mạnh mẽ, Atalanta được đánh giá cao hơn và có khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên, Pisa dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Filippo Inzaghi sẽ không dễ dàng chịu bỏ cuộc.