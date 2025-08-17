Nhận định Bundesliga Freiburg vs Augsburg 20h30 ngày 23/08

Freiburg sẽ tiếp đón Augsburg trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 1 Bundesliga mùa giải 2025/26. Freiburg trong những lần gặp Augsburg gần nhất đều giành chiến thắng.

Nhận định soi kèo Freiburg vs Augsbuarg 20h30 ngày 23/08

Cùng chuyên gia của 90phutTV nhận định soi kèo Freiburg vs Augsburg

Mùa giải vừa qua là thành công lớn với Freiburg khi họ chơi không quá nổi bật nhưng lại kết thúc với vị trí thứ 5 trên BXH, giành lấy tấm vé đá Cúp C2. Đây là mùa giải đầu tiên của Freiburg dưới thời HLV Julian Schuster và vị HLV này đã chứng tỏ được năng lực khi duy trì được sự ổn định và lối chơi của đội bóng xuyên suốt 34 vòng đấu.

Mặc dù vậy sức mạnh của Freiburg đang là dấu hỏi khi ngôi sao tấn công hàng đầu của họ là Ritsu Doan đã chuyển tới Frankfurt. Chảy máu tài năng khi vừa mới có được thành tích khả quan là vấn đề của các đội bóng tầm trung nước Đức.

Augsburg mùa trước hoàn thành mục tiêu trụ hạng từ sớm nên giai đoạn cuối mùa họ thả trôi với liên tiếp những trận thua. Lối chơi của họ dưới thời HLV Jess Thorup được định hình rõ hơn nhưng sự ổn định vẫn là một dấu hỏi lớn. Giai đoạn tiền mùa giải Augsburg rất chăm đá giao hữu, đá 9 trận và thắng 5 trận, thua 3 và Hòa 1. Mùa hè này đội hình của Augsburg bị xáo trộn nhiều với các hợp đồng cho mượn và tự do liên tục đến và đi. Điều này làm cho tính gắn kết trong lối chơi của Augsburg thường không được đánh giá cao.

Với lợi thế sân nhà Europa-Park Stadion, Freiburg chắc chắn sẽ là đội nắm thế chủ động. Chủ nhà sẽ triển khai lối chơi pressing quen thuộc ngay từ đầu, bóp nghẹt không gian chơi bóng của Augsburg và tìm cách kiểm soát khu vực giữa sân. Augsburg sẽ phải đối mặt với sức ép rất lớn. Khả năng cao đội khách sẽ lùi sâu, chấp nhận chơi phòng ngự phản công. Thế trận sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng Freiburg cụ thể hóa sức ép thành cơ hội trong bối cảnh thiếu đi Ritsu Doan đã góp sức trong 1/3 bàn thắng của Freiburg mùa trước.

Freiburg được đánh giá cao hơn về mọi mặt từ chất lượng đội hình, sự ổn định đến lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu. Giành chiến thắng trước Augsburg trên sân nhà ngày ra quân là điều không hề khó khăn.

Bảng tỷ lệ kèo trận Freiburg vs Augsburg

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Freiburg vs Augsburg trong khuôn khổ Vòng 1 Bundesliga diễn ra vào ngày 23/08 tới.

Soi kèo chấp trận Freiburg vs Augsburg

Freiburg chấp Augsburg 0.75 trái là mức chấp như cho tiền cửa trên. Freiburg có thể gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành vì thiếu Ritsu Doan song với sự cổ vũ của khán giả nhà, họ sẽ biết cách để giành trọn 3 điểm trong ngày mở bát giải đấu. Ngoài ra Freiburg cũng thắng 7/9 kèo chấp gần nhất gặp Augsburg nên cứ phải gọi là uy tín.

Soi kèo châu Âu trận Freiburg vs Augsburg

Augsburg là một đội bóng có thể gây bất ngờ nhưng sự thiếu ổn định và hàng thủ mong manh khiến họ khó có thể đứng vững trước một Freiburg được tổ chức quá tốt. Thêm vào đó 5 lần gần nhất làm khách trên sân của Freiburg thì Augsburg đều nhận thất bại. Cửa đội khách thắng là lựa chọn duy nhất trong kèo châu Âu này.

Soi kèo Tài Xỉu trận Freiburg vs Augsburg

Với lối chơi có phần cởi mở của Augsburg và sức tấn công của Freiburg trên sân nhà, anh em bet thủ nên cân nhắc theo kèo Tài 2.5 trái. 12/13 trận đấu đã qua của Freiburg đều không dưới 3 bàn thắng. Thêm vào đó 7/10 trận gần nhất của Augsburg cũng có kịch bản tương tự.

90phut dự đoán tỷ số Freiburg vs Augsburg

90phut dự đoán tỷ số trận đấu giữa Freiburg vs Augsburg sẽ là 2-1 nghiêng về phía Freiburg.

