Nhận định bóng đá Anh Everton vs Brighton 20h00 ngày 24/08

Cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu Everton vs Brighton vào lúc 20h00 ngày 24/08/2025 tại Premier League. Nhận định, phong độ, lịch sử đối đầu và dự đoán tỷ số chi tiết về màn so tài khá cân bằng tại vòng 2 Ngoại hạng Anh.

Tổng quan về trận đấu Everton vs Brighton

Nhận định trận đấu giữa Everton và Brighton vào lúc 20h00 ngày 24/08/2025 tại Hill Dickinson Stadium đánh dấu trận đấu đầu tiên của Everton trên sân nhà mới. Sau thất bại 0-1 trước Leeds United ở vòng đấu trước, đội chủ nhà sẽ quyết tâm giành chiến thắng để khởi đầu mùa giải mới thuận lợi. Brighton, dưới sự dẫn dắt của HLV Fabian Hürzeler, cũng đang hướng đến việc cải thiện phong độ sau trận hòa 1-1 với Fulham ở vòng đầu tiên. Cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính.

Phong độ gần đây của Everton

Everton đã có một mùa giải 2024–25 không mấy thành công khi chỉ kết thúc ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League. Tuy nhiên, đội bóng này đã có những sự thay đổi quan trọng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, bao gồm việc bổ sung tân binh chất lượng như Jack Grealish từ Manchester City. Grealish được kỳ vọng sẽ là nhân tố chủ chốt trong lối chơi tấn công của Everton.

Phong độ gần đây của Brighton

Brighton đã kết thúc mùa giải 2024–25 ở vị trí thứ 8, cho thấy sự ổn định và tiến bộ đáng kể dưới sự dẫn dắt của HLV Fabian Hürzeler. Đội bóng này đã có 1 điểm với Fulham trong trận đấu mở màn mùa giải mới, họ bị gỡ hòa ở những giây cuối cùng của trận đấu khá đáng tiếc. Hiện tại cho thấy Chim Mòng Biển sẵn sàng cạnh tranh ở Premier League.

Lịch sử đối đầu gần đây giữa Everton vs Brighton

Trong 16 lần gặp nhau trước đây, Everton đã giành được 7 chiến thắng, trong khi Brighton có 5 lần chiến thắng và 4 trận hòa. Trận đấu gần nhất giữa hai đội diễn ra vào tháng 1/2025 và kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội khách Everton.

Dự đoán kèo chấp Handicap Châu Á trận đấu Everton vs Brighton

Với lợi thế sân nhà và sự bổ sung chất lượng trong đội hình,Brighton được đánh giá cao hơn Everton trong trận đấu này. Theo giới chuyên gia Brighton chấp Everton -0.25 trái trong kèo Handicap Châu Á. Tuy nhiên, Everton cũng không phải là đội bóng dễ bị đánh bại và hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trên sân nhà của mình.

Chọn kèo Brighton chấp – 0.25 FT

Dự đoán tỷ số trận đấu Everton vs Brighton

Với đội hình mạnh mẽ và quyết tâm giành chiến thắng, Brighton được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Dự đoán tỷ số trận đấu sẽ là Everton 1-2 Brighton. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Everton sẽ gây ra nhiều bất ngờ, vì sân nhà Hill Dickinson luôn chứa đựng nhiều hiểm nguy.

90phut dự đoán tỷ số trận đấu Everton vs Brighton 1-2 FT

Kết luận

Trận đấu giữa Everton vs Brighton vào lúc 20h00 ngày 24/08/2025 là một cuộc đối đầu đáng mong chờ trong khuôn khổ vòng 2 Premier League. Với lợi thế sân nhà và đội hình mạnh mẽ, Everton được đánh giá gần ngang cơ Brighton. Hãy cùng 90phuttv chờ đón một trận đấu kịch tính và đầy cảm xúc.