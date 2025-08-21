Nhận định bóng đá Juventus vs Parma 01h45 ngày 25/8/2025

Cập nhật nhận định bóng đá trận Juventus vs Parma vào lúc 01h45 ngày 25/8/2025. Phân tích phong độ, lịch sử đối đầu và dự đoán tỷ số chi tiết của 2 đội bóng.

Tổng quan về trận đấu Juventus vs Parma

Nhận định trận đấu giữa Juventus vs Parma diễn ra vào lúc 01h45 ngày 25/8/2025 tại sân Allianz, Turin, trong khuôn khổ vòng 1 Serie A mùa giải 2025–26. Đây là trận đấu đáng chú ý khi Parma trở lại Serie A sau một mùa giải vắng mặt, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ.

Phong độ gần đây của Juventus

Juventus kết thúc mùa giải 2024–25 với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Serie A, giành quyền tham dự UEFA Champions League. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Igor Tudor, đội bóng đã có những bước tiến mạnh mẽ, đặc biệt là chiến thắng 5–0 trước Al Ain tại FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, họ cũng gặp phải một số thất bại đáng tiếc, như trận thua 0–4 trước Atalanta. Dusan Vlahovic là chân sút chủ lực của đội bóng với 17 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Phong độ gần đây của Parma

Parma trở lại Serie A sau một mùa giải vắng mặt. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristian Chivu, đội bóng đã có những trận đấu ấn tượng, đặc biệt là chiến thắng 3–1 trước Lazio và 2–0 trước Bologna. Tuy nhiên, họ cũng gặp phải một số thất bại đáng tiếc, như trận thua 0–5 trước Roma. Ange-Yoan Bonny là chân sút chủ lực của đội bóng với 6 bàn thắng tại Serie A mùa giải trước.

Lịch sử đối đầu gần đây Juventus vs Parma

Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Juventus có 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Trận đấu gần nhất vào tháng 4 năm 2025, Juventus đã giành chiến thắng 1–0 trên sân nhà Allianz.

Dự đoán kèo chấp Handicap Châu Á trận đấu Juventus vs Parma

Với lợi thế sân nhà và đội hình mạnh mẽ, Juventus được đánh giá cao hơn trong trận đấu này. Kèo chấp Châu Á dự kiến sẽ là Juventus -1.25, bắt buộc đội chủ nhà cần giành chiến thắng với cách biệt ít nhất hai bàn để thắng kèo. Rõ ràng nhìn một cách tổng quan, với bề dày thành tích và đội hình vượt trội bà đầm già thành Turin, có quyền áp đặt ưu thế ở trận đấu này.

Chọn kèo Juventus – 1.25 FT

Dự đoán tỷ số trận đấu Juventus vs Parma

Dựa trên phong độ hiện tại và lịch sử đối đầu, dự đoán tỷ số trận đấu giữa Juventus và Parma có thể là 3–0 nghiêng về đội chủ nhà. Juventus sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng, trong khi Parma sẽ gặp nhiều khó khăn trong lần trở lại Serie A.

90phut dự đoán tỷ số trận đấu 3-0 FT

Kết luận

Trận đấu giữa Juventus vs Parma vào lúc 01h45 ngày 25/8/2025 là một cuộc đối đầu thú vị trong khuôn khổ vòng 1 Serie A mùa giải 2025–26. Với phong độ ổn định và đội hình mạnh mẽ, Juventus được đánh giá cao hơn và có khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên, Parma dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristian Chivu sẽ không dễ dàng chịu khuất phục. Hãy cùng 90phut chờ đón trận đấu này để xem màn thể hiện của Juventus trong ngày ra quân Serie A.