Nhận định Bundesliga Union Berlin vs Stuttgart 20h30 ngày 23/08

Union Berlin sẽ tiếp đón Stuttgart trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 1 Bundesliga mùa giải 2025/26. Với lịch sử đối đầu áp đảo gần đây, không khó cho Stuttgart ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Union Berlin những mùa giải gần đây chỉ loanh quanh việc trụ hạng và hoàn toàn không có một sát thủ đúng nghĩa trên hàng công để ghi bàn. Lối chơi phòng ngự thực dụng và đá theo kiểu công nhân khiến cho Union Berlin chỉ có được 35 bàn thắng mùa trước, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung.

Nếu muốn ghi bàn thì Union Berlin chỉ có phất dài và câu lỗi để nhận tình huống cố định. Khâu kiểm soát bóng cũng không phải điểm mạnh của đội bóng này. Các tân binh như Andrej Ilic và Ansah hứa hẹn mang lại sự tươi mới cho hàng công nhưng đội vẫn thiếu chiều sâu ở vị trí trung vệ và tiền vệ.

Đối với Stuttgart họ vẫn giữ nguyên lối đá tấn công hiện đại nhưng có vẻ lại “hại điện”. Mùa giải vừa qua Stuttgart thua vì hệ thống phòng ngự kém mà lỗi lớn là do hàng công quá mải mê ghi bàn. 64 bàn thắng của Stuttgart có được thì cái giá phải trả là 53 bàn thua, trong khi mùa giải trước đó chơi phòng thủ hiệu quả thứ nhì Bundesliga. Việc mất cân bằng công thủ khiến cho Stuttgart thường xuyên trở nên mong manh mỗi khi bị phản công. Mục tiêu giành tấm vé tham dự cúp châu Âu mùa này của Stuttgart đòi hỏi họ cần phải chơi quyết tâm hơn.

4 trận giao hữu gần nhất trước thềm mùa giải đem tới kết quả đáng báo động cho Union Berlin. Đội chủ sân Alten Forsterei không có nổi 1 bàn thắng nào và đều nhận thất bại. Điểm yếu cố hữu của Union Berlin là chỉ tập trung củng cố phòng ngự nhưng thiếu sắc bén ở hàng công. Điều này phần nào đó giúp cho Stuttgart giành lợi thế lớn, thoải mái đá tấn công và bớt đi nỗi lo dính bàn thua. Khách quan mà nói trên mọi phương diện thì Stuttgart bỏ xa Union Berlin một đoạn dài.

Các chuyên gia soi kèo của 90phutTV nhận định Stuttgart sẽ giành chiến thắng dễ dàng trước Union Berlin.

Bảng tỷ lệ kèo trận Union Berlin vs Stuttgart

Soi kèo chấp trận Union Berlin vs Stuttgart

Union Berlin thường xuyên mất điểm khi đá sân nhà, trái ngược hoàn toàn với bản lĩnh sân khách vốn đã là thương hiệu của Stuttgart. Với mức kèo chấp 0.75 trái và Stuttgart cửa trên thì chẳng có lý do gì lại theo cửa dưới cả. Union Berlin thua 4/5 kèo chấp gần nhất đối đầu với Stuttgart.

Toàn trận : Stuttgart -0.75

Soi kèo châu Âu trận Union Berlin vs Stuttgart

Stuttgart đang có thành tích bất bại 5 lần gần nhất chạm trán Union Berlin, trong đó là 4 chiến thắng liên tiếp. Đội khách nổi tiếng với lối chơi tấn công hấp dẫn và được đánh giá nhỉnh hơn về mặt kỹ thuật. Dù có tạo thành một khối phòng ngự vững chắc đi nữa Union Berlin cũng khó giành lấy được 1 điểm trước những pha phối hợp tấn công đa dạng mà Stuttgart tạo ra.

Toàn trận : Stuttgart thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Union Berlin vs Stuttgart

2 lần chạm trán gần nhất giữa Union Berlin và Stuttgart đều xuất hiện cơn mưa bàn thắng. Xét về mặt lý thuyết lối chơi của đôi bên khó để mang về nhiều pha lập công nhưng bóng đá luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ, nhất là ở những vòng đấu đầu tiên. Chỉ cần Stuttgart mở tỷ số sớm là kèo Tài 2.75 trái nổ tưng bừng.

Toàn trận : Tài 2.75 trái

90phut dự đoán tỷ số Union Berlin vs Stuttgart

90phut dự đoán tỷ số trận đấu giữa Union Berlin vs Stuttgart sẽ là 1-4 nghiêng về phía Stuttgart.

90phut dự đoán tỷ số : 1-4

